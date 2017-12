Desemprego de 19,9% em SP em 2003 é recorde O desemprego na Grande São Paulo atingiu 19,1% da População Economicamente Ativa (PEA), em dezembro, o que representa queda de 4% em relação aos 19,9% verificados em novembro. Os dados foram divulgados esta manhã pela Fundação Seade em parceria com o Dieese. Em relação a dezembro de 2002, o desemprego cresceu, já que foi de 18,5%. Conforme o levantamento, 1,89 milhão de pessoas estavam desempregadas na Grande São Paulo em dezembro de 2003. A pesquisa constatou ainda um novo recorde no desemprego anual, que em 2003 atingiu 19,9%, contra 19% em 2002. Esse foi a maior taxa de desemprego registrada desde 1985, quando o Seade/Dieese iniciaram a pesquisa. A estimativa é em 2003, 1,94 milhão de pessoas estavam desempregadas. Redução em dezembro O desempenho do mercado de trabalho em dezembro foi classificado como "movimento típico para o período" pela Fundação Seade e pelo Dieese. A redução do desemprego em relação a novembro "situa-se entre as maiores, desde os anos 90". As instituições identificaram uma redução do contingente de desempregados em 74 mil pessoas, resultado da criação de 101 mil postos de trabalho. Esse impacto foi amortecido por causa do ingresso de mais 27 mil pessoas ao mercado. Por setor de atividade, as instituições identificaram a criação de 52 mil empregos na indústria; 40 mil cargos no comércio; 30 mil postos em serviços; e 21 mil demissões em outros setores (serviços domésticos e construção civil). Em termos de rendimento mensal, houve crescimento tanto para assalariados quanto para ocupados. Conforme a pesquisa, os salários de novembro cresceram 1,2% em relação a outubro, passando a equivaler R$ 1.015,00. Já o rendimento médio dos ocupados passou a corresponder, em novembro, a R$ 959,00, uma alta de 1,5% em comparação a outubro.