Desemprego de 2002 foi o pior desde 1998, diz Fiesp O nível de emprego industrial no Estado de São Paulo caiu 0,5% em dezembro e fechou 2002 em queda de 4,44% em relação a 2001, segundo a Fiesp. Em dezembro foram fechadas 7.599 vagas na indústria e, no ano, foram fechadas 69.067 vagas. Foi o pior ano desde 1998, quando foram fechadas 133.330 vagas. Dos 47 sindicatos pesquisados, 24 demitiram mais do que contrataram em dezembro, sete tiveram estabilidade e 16 contrataram mais do que demitiram. A variação negativa de 0,5% em dezembro foi a oitava consecutiva no ano. A última vez em que houve crescimento no nível de emprego em São Paulo foi em abril de 2002, de 0,08%. Entre os sindicatos que mais homologaram demissões em dezembro estão os de Calçados de Franca (-7,21% de vagas), Matérias Primas para Fertilizantes (-6,44%), Mármores e Granitos (-4,01%), Estamparia de Metais (-3,98%) e Malharia e Meias (-3,36%).