Desemprego deve atingir pico de 13,2% este ano

A taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) deve ter um pico de 13,2% em outubro, para depois perder um pouco de força em novembro e dezembro, devido às contratações temporárias de final de ano. A avaliação é do economista-chefe da Parallaxis Consultoria, Rafael Leão.

Segundo ele, a média anual da taxa deve ficar próxima de 12% em 2016. O economista também acredita que, em 2017, após o efeito de final de ano, o desemprego vai continuar se deteriorando pelo menos até a metade do ano.

O IBGE divulgou que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em maio de 2016, de acordo com a Pnad Contínua. Em igual período do ano passado, a taxa estava em 8,1%. No trimestre encerrado em abril, o resultado também foi de 11,2%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A taxa de desemprego deve piorar até meados de 2017, para só depois começar a reverter este movimento de deterioração”, disse. Esta percepção se baseia no fato de que a atividade da economia brasileira tende a se estabilizar no final de 2016, mas num nível muito baixo, considerado “o fundo do poço”.

Por isso, esta estabilização não será suficiente para gerar postos de trabalho de forma líquida a ponto de reduzir o desemprego. “Não há, no curto prazo, uma perspectiva de melhora do mercado de trabalho”, resumiu o economista.

Ele acrescentou que, se a trajetória de redução da Selic (taxa básica de juros) tiver início somente em outubro (e não em julho ou agosto), pode “atrasar” a reversão deste ciclo negativo do mercado de trabalho. O motivo é que os juros em patamar alto inibem algumas decisões de investimento e, de quebra, retardam a recuperação da atividade.