Desemprego deve continuar a subir Com a interrupção da PME, que será descontinuada no início de 2016, a Pnad Contínua, mais abrangente, passa a ser a pesquisa de referência para o acompanhamento do mercado de trabalho. Após um longo período de queda, as duas pesquisas passaram a mostrar, desde o fim de 2014, tendência já bem definida de alta da taxa de desemprego. Na Pnad de março, a expansão de 0,8 ponto porcentual em relação ao mesmo período de 2014 reflete a expansão da força de trabalho acima da população ocupada, que continuou perdendo tração. O que significa que as pessoas estão buscam uma colocação, mas não conseguem ser absorvidas.