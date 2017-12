Desemprego diminui na Argentina O governo de Néstor Kirchner espera divulgar na próxima quinta-feira uma queda de um a dois pontos percentuais na taxa de desemprego na Argentina. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), a queda ocorreu entre novembro de 2002 a maio de 2003, em relação à outubro de 2002, quando o índice atingiu 17,8%. As estimativas do governo apontam para uma taxa de desemprego em 16%, a mesma taxa projetada pela consultoria Fundação Capital. Já a consultoria Equis, do economista Artemio López, o índice teria baixado para 15%.