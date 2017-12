Desemprego diminuiu em Porto Alegre em novembro A taxa de desemprego caiu de 17,7% da População Economicamente Ativa em outubro para 17,3% em novembro na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). São 308 mil desempregados. Apesar da redução, a taxa permanece mais alta na comparação com o mês de novembro em anos anteriores: 15,9% em 2000, 15,1% em 2001, 14,8% em 2002. O desemprego teve pequeno recuo em outubro, para 17,7%, ante os 17,8% de setembro. A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) da região, divulgada hoje, mostra aumento de ocupação pelo segundo mês consecutivo. Foram criados 10 mil postos de trabalho em novembro. O crescimento foi maior na indústria de transformação, com a abertura de 6 mil postos, e nos serviços, que contrataram 5 mil pessoas. O informativo da PED destacou que houve aumento na contratação de assalariados do setor privado sem carteira de trabalho assinada. O tempo médio de procura de trabalho continua em 44 semanas. A PED é feita mensalmente por meio de convênio entre a Fundação de Economia e Estatística (FEE), Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social, Seade-SP e Dieese.