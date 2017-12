Desemprego e economia reduzem em 25% ações trabalhistas O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vantuil Abdala, avalia que a ameaça de desemprego e a situação econômica do País são fatores da redução em cerca de 25% do número de ações protocoladas recentemente na Justiça Trabalhista. Essa diminuição foi registrada de 2001 para 2002, de acordo com nota distribuída hoje pelo tribunal. ?Com certeza, a situação econômica do País e o desemprego levam o trabalhador a não reivindicar o respeito a seus direitos?, disse Abdala. ?O medo de perder o emprego faz com que ele aceite o desrespeito a seus direitos e leva até mesmo o empregado que já perdeu o emprego a não reclamar seus direitos por medo de passar a figurar nas listas negras feitas por empresas?. Nessas listas negras, constam os nomes dos trabalhadores que já processaram seus empregadores na Justiça. ?De posse dessa lista, muitas empresas deixaram de contratar trabalhadores que tinham os nomes listados?, disse o ministro, que assume a presidência do TST em abril. Neste ano, para tentar coibir essa prática, o TST impediu a consulta de processos por meio do nome do trabalhador.