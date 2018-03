Desemprego e renda crescem no País em 2006 A taxa de desemprego apurada nas seis principais regiões metropolitanas do País interrompeu em 2006 uma trajetória de dois anos de queda e ficou em 10,0%, ante 9,8% em 2005. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o resultado foi de "estabilidade" em relação ao ano anterior. A pequena elevação na taxa não impediu uma melhora qualitativa no mercado de trabalho no ano passado, com aumento da formalidade e do rendimento. O gerente da pesquisa mensal de emprego, Cimar Azeredo, disse que só com uma "economia muito mais aquecida" será possível gerar vagas suficientes para reduzir mais a taxa de desemprego. Marcelo de Ávila, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), concorda: "O PIB (Produto Interno Bruto) tem que crescer mais para o mercado absorver uma parcela maior de mão-de-obra". Em 2003 o desemprego havia sido de 12,3% e em 2004, de 11,5%. Para Azeredo, o ano de 2006 foi marcado por "uma melhora mais qualitativa do que quantitativa" no mercado de trabalho. O número de pessoas ocupadas cresceu 2,3% em 2006 ante 2005, expansão inferior às registradas, ante ano anterior, em 2005 (3,0%) e 2004 (3,2%). O número de pessoas desocupadas (sem trabalho e procurando emprego) também cresceu, com aumento de 4,0% ante 2005. Como o número de pessoas procurando uma vaga expandiu, sem geração de vagas suficientes, a taxa de desemprego permaneceu pressionada. O aumento no número de desocupados em 2006 ante 2005 reverte uma trajetória de queda nesse contingente apurada pelo IBGE nas seis regiões metropolitanas em 2005 ante 2004 (-13,4%) e em 2004 ante 2003 (-5,0%). Segundo Azeredo, é possível que o incremento na qualidade do mercado de trabalho no ano passado, com mais formalidade e renda mais alta, tenha tornado mais atraente a procura por emprego, elevando o número de desocupados. No que diz respeito à formalidade, houve aumento de 5,2% no número de ocupados com carteira assinada ante o ano anterior, enquanto o número de ocupados sem carteira assinada caiu 3,4% de um ano para o outro. Para Marcelo de Ávila, a conjunção de mais emprego formal e maiores ganhos salariais tornou atrativa a busca de uma vaga. Segundo ele, a realização de eleições contribuiu para isso, já que são sempre geradas vagas no período de campanha. Também para os economistas do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), em relatório sobre a pesquisa, "o comportamento da renda deve ter servido para que um maior número de pessoas se dispusesse a procurar emprego". Rendimento O rendimento médio real dos trabalhadores cresceu 4,3% em 2006 ante 2005. No ano passado, o rendimento médio mensal foi de R$ 1.045,75, ante uma média mensal de R$ 1.022,66 no ano anterior. Segundo Azeredo, o aumento foi resultado do reajuste do salário mínimo e da inflação mais baixa. A trajetória da renda média dos trabalhadores foi positiva em todo o ano passado. Em dezembro, quando a taxa de desemprego chegou a 8,4% - ante 9,5% em novembro - o rendimento cresceu 0,6% ante novembro e 4,5% ante dezembro de 2005. A taxa de desemprego apurada em dezembro foi a menor desde dezembro do ano anterior, e respondeu muito mais à queda no número de desocupados (-13,3%) ante novembro do que à geração de vagas, já que o número de ocupados ficou estável ante mês anterior. Segundo Azeredo, a baixa geração de novas vagas em dezembro - o número de ocupados ficou estável (mais 0,1%) ante novembro -, aliada ao fato de que o número de pessoas procurando emprego sempre aumenta no início do ano, torna possível antever um aumento da taxa de desemprego em janeiro de 2007, em relação à apurada em dezembro de 2006. Governo Lula Os dados do IBGE mostram ainda que o número de empregados com carteira assinada cresceu 13,3% no primeiro mandato do governo Lula. Neste período, a população ocupada nas seis regiões aumentou 8,6%. Nos quatro anos do governo Lula, a taxa de desemprego média apurada anualmente no período passou de 12,3% em 2003 para 11,5% em 2004, decrescendo para uma taxa de 9,8% em 2005 e passando para 10,0% em 2006. Ainda entre 2003 e 2006, o rendimento médio real dos trabalhadores acumulou aumento de 5,6% e o rendimento domiciliar per capita aumentou 10,7%. Matéria ampliada às 18h36