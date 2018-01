Desemprego e renda têm ligeira alta A taxa de desemprego apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nas seis principais regiões metropolitanas do País subiu para 10,8% em março, contra 10,6% em fevereiro. Para o IBGE, "não houve variação estatisticamente significativa". O resultado de março deste ano ficou abaixo das estimativas do mercado, que iam de 11% a 11,5%. Houve queda de 2 pontos porcentuais na comparação com a taxa de março de 2004, quando o desemprego chegou a 12,8%. O número de pessoas desocupadas estava em março em 2,37 milhões nas seis regiões. O número de ocupados foi de 19,56 milhões nas seis regiões. O número de trabalhadores com carteira assinada aumentou 6,2% em março ante igual mês do ano passado. Essa foi a maior variação positiva registrada pela pesquisa mensal de emprego do IBGE no emprego formal desde o início da série histórica, em março de 2003. O coordenador da pesquisa mensal de emprego, Cimar Azeredo Pereira, disse que a qualidade do mercado de trabalho está melhorando, mas ainda não houve uma evolução suficiente para garantir que mais de 50% dos ocupados estejam no mercado formal. A participação dos empregados com carteira no total de ocupados nas seis principais regiões metropolitanas do País foi de 40,3% em março deste ano. O porcentual é superior à participação de março do ano passado (39,5%), mas ainda inferior a apurada em março de 2002 (40,8%). Em março deste ano, o número de trabalhadores sem carteira também cresceu (5,7%) ante igual mês do ano passado, mas os por conta própria - também considerados informais pelo IBGE - caíram 3% ante março de 2004. Renda O rendimento médio real ficou em R$ 945,20 ou cerca de 3,6 salários mínimos em março. Houve variação positiva no rendimento, tanto na comparação em fevereiro (0,5%) quanto sobre março de 2004 (1,7%). Na comparação com março do ano passado, a renda dos empregados sem carteira subiu 6,4%, enquanto a renda dos empregados com carteira caiu 0,8% e a dos trabalhadores por conta própria foi 2,6% menor. Dos 19,56 milhões de ocupados nas seis principais regiões metropolitanas do País em março deste ano, 16,7% ganhavam menos de um salário mínimo e 34% tinham rendimento entre um e dois salários mínimos. O porcentual dos que ganhavam menos de um salário mínimo era bem maior em março deste ano do que os apresentados em março de 2002 (11,1%), março de 2003 (14,4%) e março de 2004 (16,2%). O porcentual dos que ganhavam entre dois e três salários mínimos era, em março de 2005, de 13,3%; de três a cinco de 15,9%; de cinco a 10 salários, 10% e acima de 10 salários mínimos, apenas 6,1% do total dos ocupados. Perspectivas Para o coordenador da pesquisa mensal de emprego do IBGE, a taxa de desemprego, que vinha subindo desde janeiro "por causa de um comportamento sazonal", em função da dispensa de trabalhadores temporários, ficou estável em todas as regiões em março. Segundo Pereira, apesar do aumento da taxa de 10,6% em fevereiro para 10,8% em março nas seis regiões, a variação não é considerada estatisticamente significativa de acordo com a metodologia da pesquisa.