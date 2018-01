Desemprego em fevereiro sobe para 17,1% O desemprego nos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo, em fevereiro, subiu para 17,1% da população economicamente ativa (PEA) ante a taxa de 16,7% registrada em janeiro. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Seade, em parceira com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos (Dieese). De acordo com as duas instituições, o contingente de desempregados no mês passado foi estimado em 1,687 milhão de pessoas. O aumento de 28 mil pessoas no contingente de desempregados foi provocado pela eliminação de 94 mil ocupações, número superior às 66 mil pessoas que saíram do mercado de trabalho. A redução de 1,1% do nível ocupacional da região metropolitana de São Paulo foi causada pela eliminação de 50 mil postos de trabalho no setor de serviços, 40 mil no comércio e 35 mil na indústria. No agregado outros setores (construção civil e serviços domésticos), foi constatado aumento de 31 mil ocupações. Foram destacadas as reduções de 95 mil trabalhadores autônomos e de 13 mil assalariados sem carteira assinada. Entre dezembro e janeiro, os rendimentos médios de ocupados e assalariados caíram 1,6% e 1,7%, respectivamente, passando a valer R$ 1006,00 e R$ 1062,00.