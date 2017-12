Desemprego em janeiro sobe para 10,2%, aponta IBGE A taxa de desemprego subiu para 10,2% em janeiro ante 9,6% em dezembro, segundo divulgou o IBGE. A taxa foi menor do que a apurada em janeiro do ano passado, de 11,7%. O mês de janeiro, historicamente apresenta resultados superiores a dezembro. O rendimento da população ocupada nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE subiu 2,2% em tanto na comparação com dezembro, quanto ante janeiro de 2004. O rendimento médio real em janeiro ficou em R$ 919,80. O IBGE divulgou também que a população ocupada nas seis regiões caiu 1,4% em janeiro ante dezembro, mas cresceu 4,1% em comparação a janeiro de 2004. Em janeiro último, havia 19,5 milhões de ocupados nas seis regiões, enquanto o número de desocupados totalizava 2,2 milhões com aumento de 5% ante dezembro e queda de 10,9% sobre janeiro de 2004. O número de empregados com carteira assinada aumentou 3,9% ante janeiro de 2004 e manteve-se inalterado ante dezembro, enquanto o número de ocupados sem carteira cresceu 8,1% ante janeiro do ano passado e caiu 3,2% sobre dezembro.