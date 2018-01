Desemprego em São Paulo cai para 14,1% em novembro A taxa de desemprego total da região metropolitana de São Paulo atingiu 14,1% da população economicamente ativa (PEA) em novembro, o que representou recuo sobre o mês de outubro, que registrou 14,6%. O resultado foi o menor para o mês de novembro desde o ano de 1996. Segundo informação divulgada pela Fundação Seadae e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos (Dieese), por meio da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), a crescimento na indústria foi o principal responsável pelo resultado. Em novembro, de acordo com o levantamento, o contingente de desempregados na região foi estimado em 1,429 milhão de pessoas. Em novembro de 2005, a taxa era de 16,4% da PEA. A PED indicou também que, em outubro ante setembro, o rendimento médio real dos ocupados caiu 3,7% e correspondeu a R$ 1,105,00. No conjunto dos assalariados, a variação foi negativa em 3,2% para R$ 1.172,00. Segundo levantamento da Fundação Seade e do Dieese, a ocupação no setor industrial cresceu 4,8% ante outubro, o que representou a maior variação para um mês de novembro desde o início da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), em 1985. "Em nenhum outro mês de novembro, a ocupação da indústria cresceu tanto como em 2006", destacou o coordenador de Análise de Pesquisas da Fundação Seade, Alexandre Loloian, lembrando que o setor gerou 81 mil novos postos de trabalho ante outubro. Na avaliação do coordenador, o movimento de alta foi influenciado pela necessidade da indústria conseguir atender as encomendas de última hora neste fim de ano. Segundo a PED, os destaques de alta do setor industrial em novembro foram os segmentos de vestuário e têxtil (7,3%), gráfica e papel (7%), produtos alimentares (5,9%), e metal-mecânico (4,6%).Entre as outras áreas analisadas pelas instituições, o agregado Outros Setores, que concentra empregos da construção civil e serviços domésticos, também apresentou alta, de 0,7%, ou 7 mil ocupações sobre outubro. A PED apontou que, o segundo grupo, teve maior impacto na geração de empregos em novembro. O setor de comércio gerou mil vagas em novembro, o que, segundo o Seade e o Dieese, representou estabilidade. As instituições salientaram que, por conta do fim do ano, estimava-se "um pouco mais desse setor", mas ressaltaram que não identificaram um motivo específico para o número abaixo do esperado. No lado negativo, o setor de serviços eliminou 29 mil ocupações em novembro, queda de 0,6%, por conta da redução dos contingentes de assalariados com carteira assinado no setor privado e de autônomos. Foram verificadas reduções mais significativas no segmento de transportes, baixa de 5,5%; reformas, queda de 5,2%; oficina mecânica, redução de 4,8%; e creditícios, baixa de 4%. De acordo com a PED, o total de ocupados na região metropolitana de São Paulo foi estimado em 8,707 milhões de pessoas em novembro, 60 mil a mais do que em outubro.