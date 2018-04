Desemprego em seis regiões no Brasil cai de 15,3% para 14,8%

O índice de desemprego em seis das principais regiões metropolitanas do País recuou para 14,8% em junho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A redução do desemprego veio após cinco meses consecutivos de estabilidade. O contingente de desempregados nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Distrito Federal (DF) diminuiu para 2,984 milhões de pessoas, 112 mil a menos que em maio.

A taxa de desemprego estava em 15,3% em maio e 14,6% em junho de 2008. A taxa de desemprego diminuiu em todas as regiões pesquisadas, exceto em Belo Horizonte, onde ficou praticamente estável. No Distrito Federal, o índice ficou em 16,4%; em Belo Horizonte, 11%; em Porto Alegre, 12%; no Recife, 19,4%; em Salvador, 21,3%, e em São Paulo, 14,2%.

O comércio foi o setor que mais criou vagas no mês, no total 80 mil ocupações, seguido por serviços, que abriu 22 mil vagas. Já a indústria fechou 25 mil postos em junho. O rendimento médio real dos ocupados diminuiu 1,2% em maio ante abril e 1% ante maio de 2008, passando a valer R$ 1.199,00. A massa de rendimento dos ocupados caiu 0,8% ante abril, mas subiu 0,5% ante maio de 2008.