Desemprego em SP atinge mais experientes O aumento do desemprego na região metropolitana de São Paulo, nos últimos meses, foi concentrado na fatia da população com mais experiência, mais anos de estudo e com papel chave no sustento da família, segundo mostram dados reunidos pelo IBGE. Em maio, São Paulo registrou aumento de 20,5% no número de desocupados ante igual mês do ano passado. O mercado de trabalho paulista respondeu por mais de 70% dos 234 mil desempregados a mais nas seis regiões pesquisadas pelo IBGE em maio deste ano em relação a maio de 2008. "É um quadro extremamente desfavorável, pois mostra que há insuficiência na geração de postos de trabalho no principal mercado de trabalho metropolitano do País", observou o gerente da pesquisa mensal de emprego do IBGE, Cimar Azeredo. Segundo dados reunidos por ele, no mercado paulista o porcentual de desocupados com alguma experiência subiu de 80,5% em maio do de 2008 para 86,5% em maio deste ano. O estudo aponta que, em maio de 2008, 23,3% dos desempregados eram os responsáveis pelo domicílio, em maio deste ano, esse grupo saltou para 26,6%. Pesquisa do Sebrae-SP mostra que o Estado de São Paulo concentra o maior número de trabalhadores informais do País. De acordo com o levantamento, dos 19,2 milhões de trabalhadores informais espalhados pelo Brasil, o equivalente a 18% estão nos 645 municípios paulistas.