Desemprego em SP atingiu 8,6% em outubro, diz IBGE

De acordo com o gerente da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do instituto, Cimar Azeredo, ao longo de 2009 o número de desocupados na região metropolitana de São Paulo vem crescendo com taxas elevadas, puxadas sobretudo pelas demissões no setor industrial. Por isso, a taxa na região é superior à do ano passado, ao contrário do que ocorre na média das seis regiões pesquisadas.

Em outubro, o número de desocupados aumentou 10,4% em São Paulo ante igual mês do ano passado, ainda que tenha ocorrido queda, de 2,1%, em relação a setembro deste ano. Azeredo explica que o aumento apurado em outubro ante igual mês de 2008 foi puxado pela indústria, pelo comércio e pelo segmento de outros serviços. Este ano, a taxa de desemprego na região tem sido puxada especialmente pelo setor industrial. A taxa de desemprego em São Paulo, de janeiro a outubro, ficou em 9,5%, ante os 8,6% verificados em igual período do ano passado.