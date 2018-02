Desemprego em SP cai em junho, mas renda diminui--Seade/Dieese O desemprego na região metropolitana de São Paulo caiu para 14,9 por cento em junho, ante 15,5 por cento em maio, de acordo com pesquisa da Fundação Seade e do Dieese divulgada nesta quarta-feira. Segundo as entidades, a queda é um movimento típico deste período do ano. O contingente de desempregados foi estimado em 1,515 milhão de pessoas, 44 mil a menos que em maio. "Tal comportamento resultou da geração de 153 mil ocupações, número superior à entrada de 109 mil pessoas no mercado de trabalho", informaram as entidades. Entre os setores, o nível de ocupação aumentou em Serviços (+2,2 por cento) e na Indústria (+4,7 por cento), mas declinou no Comércio (-0,6 por cento) e no segmento Outros Setores (-0.9 por cento). O rendimento médio real dos ocupados declinou 1,7 por cento em maio --pago em junho--, para 1.140 reais. A renda dos assalariados diminuiu 1 por cento, para 1.212 reais.