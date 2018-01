Desemprego em SP cai pelo 2º mês consecutivo O desemprego na Grande São Paulo ficou em 19,1% em junho, a segunda queda consecutiva apurada pela Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), realizada pela Fundação Seade em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos (Dieese). Em maio, o índice era de 19,7% e, em abril, 20,7%. Dessa forma, o contingente de desempregados nos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo foi estimado em 1,91 milhão de pessoas. Em junho do ano passado, o índice de desemprego era de 20,3%. Segundo as instituições, a queda do desemprego em junho foi um ?comportamento usual para o período? e resultou da geração de 107 mil postos de trabalho, compensando o número de 49 mil demissões e 58 mil pessoas que ingressaram no mercado de trabalho. Conforme a pesquisa, houve expansão em todos os setores de atividade, com a criação de 56 mil vagas em Serviços, 28 mil na Indústria e 18 mil no Comércio. Renda sobe Após quatro meses de queda, a instituições identificaram ampliação do rendimento médio real dos trabalhadores em maio, com o valor recebido pelos assalariados de R$ 1.038, alta de 1,9% ante abril, e dos ocupados de R$ 975, crescimento de 3,2%.