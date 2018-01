Desemprego em SP é o maior já registrado em novembro O desemprego na Região Metropolitana da Grande São Paulo permaneceu estável em novembro, na comparação com outubro, ao atingir 19% da População Economicamente Ativa (PEA), conforme levantamento divulgado hoje pela Fundação Seade em parceria com o Dieese. Na comparação anual, porém, houve crescimento de 1,1 ponto porcentual, já que, em novembro de 2001, o índice de desemprego ficou posicionado em 17,9% da PEA. A estimativa das duas instituições é de que a Grande São Paulo possui um contigente de 1,8 milhão de desempregados. A pesquisa aponta que o nível de ocupação manteve-se em novembro relativamente estável (-0,1%), com um aumento de 46 mil postos de trabalho na indústria e de 37 mil no setor de serviços. No entanto, outros setores, que inclui prestadores de serviços domésticos, tiveram uma redução de 56 mil vagas e o comércio também eliminou 31 mil empregos. A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) mostra ainda que os salários de outubro, pagos em novembro, foram em média de R$ 875 para os ocupados, permanecendo estáveis após dois meses consecutivos de elevação; e o dos assalariados correspondeu a R$ 897, em queda de 1,1%. O desemprego de 19% é o maior já verificado para este mês, desde novembro de 1985, quando a pesquisa começou a ser realizada. ?É um dado muito preocupante porque historicamente o mês de novembro registra queda de desemprego?, avaliou, em entrevista coletiva, o diretor técnico do Dieese, Sérgio Mendonça. No ABC, desemprego sobe A Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada pela Fundação Seade em parceria com o Dieese nos sete municípios que englobam o Grande ABC indica que o desemprego na região atingiu 19,2% da População Economicamente Ativa (PEA) em novembro. Esse desempenho significa uma leve alta na comparação com outubro deste ano, quando o índice atingiu 19% da PEA, e é inferior em 1,3% na comparação com novembro de 2001. A pesquisa, contratada pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, indica que o contingente de desempregados no ABC é de 246 mil pessoas. Esse contigente permaneceu estável segundo os institutos, já que ao mesmo tempo em que foi verificado a eliminação de 15 mil ocupações, o mesmo número de pessoas saíram da PEA. Na região, o nível de ocupação caiu 1,4%, com a eliminação de empregos no comércio (19 mil pessoas) e no agregado outros setores (9 mil cargos), enquanto serviços gerou 14 mil postos. Os salários de outubro, pagos em novembro, apresentaram crescimento de 2,3% para os trabalhadores ocupados, que tiveram rendimento médio de R$ 860; e relativa estabilidade (-0,2%), para o rendimento médio dos assalariados, que ficou em R$ 902. Ao registrar alta de 2,3%, o rendimento dos ocupados interrompeu o movimento de queda verificado nos seis meses anteriores. A pesquisa destaca ainda que houve a eliminação de 25 mil empregos com carteira assinada na região do Grande ABC.