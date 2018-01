Desemprego em SP é o menor para outubro desde 96 O desemprego voltou a cair em outubro na Região Metropolitana de São Paulo. A taxa ficou em 14,6%, ante 16,9% no mesmo mês de 2005, segundo a pesquisa de emprego e desemprego realizada pela Fundação Seade e pelo Dieese e divulgada nesta terça-feira. O resultado é o menor para o mês desde 1996. Em setembro, a taxa, que vem caindo desde junho, estava em 15,3%. Em outubro, 67 mil pessoas deixaram a situação de desemprego, reduzindo o contingente de desempregados para 1,478 milhão de pessoas na região. No período, foram gerados 94 mil postos de trabalho, número superior ao de pessoas que ingressaram no mercado (27 mil). O nível de ocupação subiu 1,1%, resultado do crescimento no comércio (1,7%), nos serviços (1,5%), e na indústria (0,6%). A pesquisa mostra que o desempenho positivo do emprego em outubro está diretamente ligado ao setor de serviços. Responsável por mais de 50% das ocupações na Região Metropolitana, no mês passado o setor criou 68 mil ocupações (1,5% sobre setembro), puxado pelo crescimento dos assalariados com carteira assinada do setor privado e de empregados no setor público. Na comparação com outubro de 2005, o setor gerou 278 mil vagas. Ainda no mês passado, a indústria criou 10 mil vagas, e o setor de comércio, 23 mil. "Ainda há espaço para crescimento do emprego no comércio, sobretudo por conta de um movimento sazonal de fim de ano", disse Alexandre Loloian, analista da Fundação Seade. Segundo Loloian, apesar da queda por cinco meses consecutivos no nível de desemprego regional, o diferencial na queda deste mês, (de 15,3% em setembro para 14,6% em outubro) é que a redução se deveu à criação efetiva de vagas, e não à diminuição da População Economicamente Ativa (PEA), como vinha acontecendo nos meses anteriores. Renda O rendimento médio do pessoal ocupado caiu 0,6% em setembro ante agosto, enquanto a renda média real dos assalariados recuou 0,3%, no mesmo período, interrompendo trajetória de crescimento iniciada em maio deste ano. Loloian explicou que essa queda se deve muito mais à retomada dos níveis inflacionários em agosto e setembro, conforme mostrou o deflator usado pela pesquisa, o Índice do Custo de Vida (ICV) do Dieese. Por esse índice, abril, maio, junho e julho registraram deflação, enquanto agosto teve alta de 0,32% nos preços, e setembro, de 0,39%. Mesmo assim, descartou o analista, não se trata de repique inflacionário, mas apenas uma alta nos preços dos alimentos in natura, que devem se recuperar. Matéria alterada às 14h42 para acréscimo de informações