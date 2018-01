Desemprego em SP fica em 17,3% em março O desemprego nos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo ficou em 17,3% da População Economicamente Ativa (PEA) em março, ante uma taxa de 17,1% em fevereiro e de 20,6% em março do ano passado. O dado consta da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), divulgada hoje pela Fundação Seade, em parceira com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O levantamento indica que 43 mil pessoas ingressaram na força de trabalho da região, enquanto que a geração de postos atingiu 15 mil pessoas, resultando em um acréscimo de 28 mil pessoas no contingente de desempregados. Desta maneira, as instituições estimam que 1,71 milhão de pessoas estavam desempregadas na Grande São Paulo em março. A Fundação Seade e o Dieese classificaram o movimento da taxa de emprego de "relativa estabilidade", com a Indústria criando 11 mil postos; Serviços, 8 mil cargos; e o Comércio promovendo 6 mil demissões no mês. "Entre janeiro e fevereiro, o rendimento médio dos ocupados manteve-se praticamente estável (0,2%), passando de R$ 1.009 para R$ 1.011, e o dos assalariados variou 0,7%, de R$ 1.066 para R$ 1.074", informa a pesquisa.