Desemprego em SP sobe pela 7ª vez e vai a 13,9% em agosto

A taxa de desemprego na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) subiu para 13,9% em agosto ante 13,7% em julho, mostra Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) divulgada nesta quarta-feira, 30, pela Fundação Seade e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Esta é a sétima elevação consecutiva.

No mês passado, o total de desempregados foi estimado em 1,537 milhão de pessoas, 23 mil a mais do que em julho. Esse resultado decorreu da relativa estabilidade do nível de ocupação, com a eliminação de 18 mil postos de trabalho, e da População Economicamente Ativa (PEA), após 5 mil pessoas passarem a fazer parte da força de trabalho na região.

Sob a ótica setorial, o recuo do nível de ocupação decorreu de quedas de 2,7% na indústria de transformação, de 1,6% na construção e de 0,5% em serviços. A criação de 73 mil postos de trabalho (+4,3%) no Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas não foi suficiente para compensar as quedas verificadas nos demais setores.

Renda. O rendimento médio real dos trabalhadores ocupados caiu 2,4% em julho ante junho, para R$ 1.899. A renda média real dos assalariados, por sua vez, caiu 1,6% no período, para R$ 1.939. Na passagem de junho para julho, a massa de rendimentos caiu 3,5% entre os ocupados e teve queda de 2,9% entre os assalariados.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na comparação com julho de 2014, houve quedas dos rendimentos médios reais dos ocupados e dos assalariados, de 7,7% e 7,4%, respectivamente. Com isso, as massas de rendimentos de ambos também recuaram: 9,6% e 8,6%, nesta ordem.