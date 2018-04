Desemprego em SP tem menor taxa para outubro em 16 anos

A taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo caiu para 12,5% em outubro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 26, pela Fundação Seade e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Essa é a menor taxa registrada para um mês de outubro desde 1992. O desemprego apresentou recuo de 1 ponto porcentual em relação à taxa de 13,5% em setembro. Em outubro do ano passado, o desemprego estava em 14,4%. O total de desempregados na região foi estimado em 1,3 milhão de pessoas, 108 mil a menos que em setembro. O rendimento médio real dos trabalhadores ocupados caiu 1% em setembro, ante agosto - último dado disponível sobre esse indicador. Em relação a setembro de 2007, a queda também foi de 1%. Com o resultado, o rendimento passou a equivaler a R$ 1.205,00. A massa de rendimento dos ocupados - índice que combina a ocupação e o rendimento - recuou 0,3% em setembro ante agosto e cresceu 4% em relação a setembro de 2007. Seis capitais O desemprego em seis regiões metropolitanas caiu para 13,4% em outubro, segundo os dados da Fundação Seade e Dieese. Essa é a menor taxa para um mês de outubro desde 1998, quando teve início a série histórica. Em setembro, o desemprego estava em 14,1%. Em outubro de 2007, a taxa era de 15%. O total de desempregados nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e no Distrito Federal foi estimado em 2,6 milhões de pessoas em outubro, 141 mil a menos que no mês anterior. O rendimento médio real dos ocupados caiu 0,5% em setembro, ante agosto - último dado disponível - e passou para R$ 1.167,00. Na comparação a setembro de 2007, o rendimento aumentou 3,1%. A massa de rendimento dos ocupados teve alta de 0,3% em setembro ante agosto; em comparação a setembro de 2007, apresentou alta de 8,7%.