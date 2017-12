Desemprego estável em junho A taxa de desemprego da Região Metropolitana de São Paulo manteve-se praticamente estável em junho. Pesquisa feita pela Fundação Seade e pelo Dieese mostra que o nível de desemprego ficou em 18,6%. Em maio, o número foi de 18,7%. O contingente de desempregados em junho foi estimado em 1,6 milhão de pessoas. Em comparação com o ano passado, a taxa de desemprego total caiu. A queda de 19,9% em junho de 99 para os 18,6% em junho deste ano representa a volta de 95 mil pessoas ao trabalho nos últimos 12 meses. Em relação a junho de 1999, o nível de ocupação na Região Metropolitana paulista cresceu 2,9%, o que representa 207 mil novos postos de trabalho. Este resultado decorreu da expansão do contingente de ocupados no comércio (5,0%), nos serviços (4,0%) e em outros setores (2,1%). Na indústria, o nível de emprego decresceu 1,3% nos últimos 12 meses. Apesar disso, foi o setor industrial que mais criou empregos em junho, em relação a maio, com 19 mil novos postos. Segundo os técnicos do Dieese, isso ocorreu por causa da expansão do trabalho com carteira assinada. O comércio gerou 5 mil ocupações em junho. No setor de serviços, houve diminuição de 40 mil ocupações de maio para junho, apesar de o setor público ter criado 13 mil empregos. Outros setores eliminaram 3 mil ocupações, devido à redução nos serviços domésticos. Aumento no rendimento médio real dos trabalhadores em maio A pesquisa revelou que em maio deste ano houve aumento de 2,3% no rendimento médio real obtido pelos trabalhadores ocupados e de 1,8% no dos assalariados, em relação a abril. Em valores monetários, os rendimentos dos trabalhadores ocupados subiram de R$ 825 em abril para R$ 844 em maio. Entre os assalariados, os vencimentos aumentaram de R$ 856 em abril para R$ 872 em maio. O estudo concluiu que houve retração salarial para praticamente todos os segmentos econômicos analisados, segundo os índices de rendimentos de maio em relação ao mesmo mês do ano anterior. No setor privado, os salários médios da indústria e o do comércio decresceram 7,6% e 5,2%, respectivamente. Houve redução de 3,1% no rendimento dos assalariados com carteira e de 1,4% no daqueles sem carteira assinada, no mês de maio. Entre os trabalhadores autônomos, registrou-se retração salarial de 4,1% em maio, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os salários do setor de serviços foram a exceção: aumentaram 1,7% de maio de 99 para maio deste ano.