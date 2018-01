Desemprego faz criação de MEIs disparar no País

O número de novas empresas no País cresceu 6,4% no primeiro trimestre de 2016 em relação a igual período do ano anterior, puxado pelo avanço de registros de microempreendedores individuais (MEIs). Em relação ao quarto trimestre de 2015, a alta foi de 16%. O levantamento foi feito pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), com base em dados da Receita Federal.

De acordo com a pesquisa, os registros de MEIs continuam com papel de destaque. Na comparação do primeiro trimestre de 2016 com igual período do ano passado, esse tipo de empresa aumentou 14,3%. Na mesma base, as microempresas e as demais formas jurídicas diminuíram 10,4% e 19,6%, respectivamente.