Desemprego fica em 18,7% em 2004 ante 19,9% em 2003 Após três anos com resultados pouco favoráveis, o desempenho do mercado de trabalho na Região Metropolitana de São Paulo em 2004 gerou 256 mil postos, que foi responsável por incorporar 171 mil pessoas na População Economicamente Ativa (PEA) e reduzir o número de desempregados em 85 mil pessoas. A taxa de desemprego média no ano passado ficou em 18,7%, ante 19,9% em 2003. Os dados foram divulgados em conjunto pela Fundação Seade e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). As instituições estimaram que 1,859 milhão de pessoas estavam desempregadas em 2004. O crescimento de 3,3% do nível ocupacional no ano passado foi provocado pela criação de 183 mil vagas nos Serviços - 41 mil na Indústria e 41 mil no Comércio, enquanto ocorreu uma redução de 9 mil postos no agregado Outros Setores, que engloba a Construção Civil, entre outros segmentos. Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), aumentou em 95 mil o número de assalariados com carteira assinada, em 74 mil os indivíduos sem carteira assinada, 48 mil trabalhadores autônomos que trabalham para o público e 7 mil autônomos para empresas. Após seis anos seguidos de retração, os rendimentos médios dos ocupados e dos assalariados registraram, em 2004, crescimento de 1,1% e de 1,2%, respectivamente, que passaram para R$ 1.015 e R$ 1.076. Queda de 17,4% em novembro para 17,1% em dezembro O índice de desemprego nos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo caiu para 17,1% da População Economicamente Ativa (PEA) em dezembro, ante uma taxa de 17,4% em novembro. O dado, também divulgado pela Fundação Seade, em parceira com o Dieese, que estimou o número de desempregados na região em 1,718 milhão de pessoas. A taxa de dezembro significa a oitava queda consecutiva do desemprego na Grande São Paulo e é o menor patamar desde julho de 2001. Em dezembro, foram gerados na Região Metropolitana de São Paulo 28 mil postos de trabalho, que, somados à saída de 3 mil pessoas do mercado de trabalho, provocaram uma queda do contingente de 31 mil desempregados. O nível de ocupação pouco foi alterado neste mês, dado que houve uma expansão no Comércio de 71 mil vagas e aumento de 14 mil vagas na Indústria, cujo total compensou a queda nos setores de Serviços (51 mil vagas) e no agregado Outros Setores, onde houve redução de 6 mil ocupações. Por posição na ocupação, destacou-se o crescimento de 47 mil trabalhadores autônomos e a redução do emprego público em 14 mil vagas. Em novembro, os rendimentos médios de ocupados e assalariados caíram 1,6% e 1,8%, respectivamente, passando a corresponder a R$ 1.011 e R$ 1.085.