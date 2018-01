Desemprego fica estável em 17,5% em junho em São Paulo O desemprego na Grande São Paulo em junho ficou estável em 17,5% da população economicamente ativa pelo terceiro mês consecutivo. O número de desempregados é estimado em 1,757 milhão de pessoas pela pesquisa da Fundação Seade e pelo Dieese. De acordo com a fundação, houve pequenos aumentos de emprego nos serviços (17 mil), indústria (5 mil) e no item outros setores (7 mil). Já as demissões no comércio chegaram 44 mil). A pesquisa mostra ainda o aumento do emprego de trabalhadores autônomos (38 mil) e a demissão de 31 mil assalariados com carteira de trabalho assinada. Em maio em relação a abril, os rendimentos médios reais dos ocupados e assalariados registraram, respectivamente, queda de 0,4% e aumento de 0,5%, passando a valer R$ 1.024 e R$ 1.107.