Desemprego fica estável em 8,4% na zona do euro O desemprego na zona do euro permaneceu inalterado em 8,4% em novembro, informou a Eurostat. O resultado ficou dentro do esperado. A perspectiva é que a taxa suba para 9% até o final deste ano, quando o indicador refletir demissões recentemente anunciadas e a contínua desaceleração do crescimento econômico na região. De acordo com a legislação trabalhista européia, há um prazo de até três meses até que a taxa de desemprego reflita as demissões anunciadas pelas companhias locais. O índice permaneceu estável durante a maior parte do ano passado. As informações são da Dow Jones.