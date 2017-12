Desemprego fica estável em novembro A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas ficou "estatisticamente estável" em novembro (10,6%), em relação a outubro (10,5%), segundo divulgou hoje, em nota, o IBGE. A taxa é menor do que a registrada em novembro do ano passado (12,2%). O mercado de trabalho registrou um aumento do pessoal ocupado de 3,4% na comparação com novembro de 2003. Rendimento médio real O rendimento médio real dos trabalhadores nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE ficou estável (0,1%) em novembro ante outubro e aumentou 2,6% ante novembro de 2003, totalizando R$ 904,70. A maior variação anual do rendimento ocorreu para os trabalhadores sem carteira assinada, com aumento de 4,4% ante novembro de 2003. Os trabalhadores sem carteira também foram os únicos a elevar o rendimento em novembro ante outubro (7%).