Desemprego fica estável no alto, segundo IBGE A taxa de desemprego em outubro em seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE permaneceu estável em 12,9%, exatamente a mesma taxa registrada em setembro. Mas a taxa do mês passado é bem superior à de outubro do ano passado (11,2%). O número de pessoas ocupadas cresceu 3,1% ante outubro de 2002, significando mais 556 mil pessoas no mercado de trabalho. Na comparação com setembro, o número de ocupados permaneceu estável. Por outro lado, a população desocupada (não trabalhando e procurando trabalho) aumentou 21,7% ante outubro de 2002, com 494 mil pessoas procurando trabalho. Isso significa que as vagas geradas no mercado não foram suficientes para absorver o crescimento da população em busca de emprego. Na comparação com setembro, a população desocupada caiu 0,5%. O número de ocupados nas 11 regiões totalizou 18,63 milhões de pessoas em outubro enquanto os desocupados somaram 2,76 milhões. Veja os números do desemprego em outubro segundo o Seade-Dieese.