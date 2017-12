Desemprego maior e queda da renda marcaram 2003, segundo IBGE O mercado de trabalho em 2003 foi marcado por aumento da taxa de desemprego, crescimento significativo da informalidade e queda abrupta da renda dos trabalhadores, segundo destacou o gerente da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, Cimar Azeredo Pereira. "A crise econômica do ano passado movimentou o mercado de trabalho negativamente. Com a redução do emprego, as pessoas tiveram que se inserir no mercado sem registro ou com rendimentos menores", disse Pereira. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, a taxa média de desemprego no ano passado ficou em 12,3%. Levando-se em conta o período de janeiro a março, para comparação com igual período de 2002, a taxa média ficou em 12,5%, ante 11,7% no ano anterior. Segundo Pereira, mesmo com os problemas estatísticos que impediram uma comparação anual integral do ano passado com 2002, por causa de falhas nos dois primeiros meses da pesquisa, "é eficiente a comparação levando-se em conta 10 meses" já que, ele afirmou, os dados nesse caso mudam muito pouco em relação aos de 12 meses. Rendimento e informalidade O rendimento teve queda de 12,92% de um ano para o outro, também levando-se em conta o período de janeiro a março. No caso da informalidade, Pereira sublinhou que "o crescimento da população ocupada em 2003 ocorreu basicamente no mercado informal". O número de empregados sem carteira de trabalho cresceu 17% em um ano, segundo os dados do IBGE. Por outro lado, o número dos sem carteira caiu 1,3% no período. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego de dezembro, o total de trabalhadores sem registro em carteira nas seis regiões metropolitanas pesquisadas era de 2,6 milhões em dezembro de 2002, passando para 3,05 milhões em dezembro do ano passado. Ou seja, no período houve acréscimo de 446 mil pessoas sem carteira no mercado. Também considerados na maior parte trabalhadores informais, o grupo dos ocupados por conta própria (especialmente ambulantes e camelôs, mas também profissionais liberais sem empregado remunerado) também cresceu (9,5%) de dezembro de 2002 (3,5 milhões) para dezembro do ano passado (3,9 milhões), com acréscimo de 334 mil pessoas no mercado nessa condição. O número dos empregados com carteira aumentou em apenas 97 mil pessoas, passando de 7,483 milhões em dezembro de 2002 para 7,386 milhões em dezembro de 2003. "Com a crise econômica, as pessoas não conseguem se inserir no mercado de trabalho com garantias do registro na carteira e acabam se colocando informalmente no mercado. E quem não consegue trabalho mesmo sem registro, acaba criando o seu próprio negócio", explica Pereira.