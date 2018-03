Desemprego na Alemanha cai inesperadamente em outubro

O desemprego diminuiu em outubro na Alemanha, em reflexo aos programas de emprego criados pelo governo e uma "surpreendente tendência positiva", na avaliação do Escritório Federal do Trabalho. O número de desempregados caiu 26 mil em outubro em comparação a setembro, em base sazonalmente ajustada, seguindo-se a uma queda de 15 mil em setembro em relação a agosto. A queda de outubro surpreendeu os economistas. Pesquisa realizada pela Dow Jones previu aumento, em média, de 15 mil no volume de desempregados em outubro. Excluindo o efeito de fatores extraordinários, como os programas de emprego do governo, o número de desempregados diminuiu 20 mil em outubro.

A taxa de desemprego caiu para 8,1% em outubro, em base ajustada, de 8,2% em setembro. Economistas esperavam alta da taxa de desemprego para 8,3%. A taxa de desemprego não ajustada recuou para 7,7%, de 8% em setembro. O total de desempregados em base não ajustadas recuou em outubro para 3,229 milhões, de 3,346 milhões em setembro. As informações são da Dow Jones.