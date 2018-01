Desemprego na Argentina cai de 21,5% para 17,8% O governo do presidente Eduardo Duhalde teve nesta sexta-feira uma das poucas alegrias deste ano em relação aos índices econômicos. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), o desemprego caiu de 21,5% - um nível sem precedentes na História do país - para 17,8%. O presidente Duhalde declarou que sua meta para maio do ano que vem, quando deixará o governo, é a de reduzir o desemprego para 15%. O nível continua elevado, se comparado com a média de 6% a 7% que a Argentina teve durante décadas, até início dos anos 90, quando começou a abertura da economia local. O vice-ministro da Economia, Oscar Tangelson, admitiu que a redução do desemprego foi causada em grande parte pela aplicação do Plano Trabalhar, criado em junho deste ano, que subsidia pais e mães de família desempregados com um salário mensal de 120 a 150 pesos, em troca de trabalhos comunitários. Estas pessoas subsidiadas são consideradas empregadas. Tangelson também argumentou que alguns setores, como o têxtil e a metal-mecânica também estão realizando contratações, o que teria contribuído a reduzir o desemprego. Segundo o Indec, a proporção de indigentes também caiu, passando de 24,7% para 22,7%. A pobreza, no entanto, aumentou, passando de 53% para 54,3%. Só em Buenos Aires e os municípios de sua área metropolitana, 6,67 milhões de pessoas estão vivendo em condições de pobreza. Dessas, mais de 3 milhões são indigentes. Redolarização A Corte Suprema de Justiça adiará para fevereiro a decisão sobre a ?redolarização? dos depósitos. A ?redolarização? implicaria em transformar novamente em dólares os depósitos bancários que estavam na moeda americana, e que, no início deste ano foram ?pesificados? (ou seja, transformados em pesos) por ordem do governo do presidente Eduardo Duhalde. A possibilidade de transformar os depósitos novamente em dólares pende como uma espada sobre a cabeça do governo Duhalde, já que causaria o naufrágio do acordo financeiro com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que se opõe à medida, além de colocar o sistema financeiro em graves apertos. Os bancos afirmam unanimemente que não poderiam suportar a ?redolarização?. Estava previsto que a definição sobre a ?redolarização? ocorreria na segunda-feira, dia 30. No entanto, um dos juízes, Carlos Fayt, pró-redolarização, teve dúvidas sobre a medida, e pediu mais tempo para estudá-la. O próprio Fayt foi quem, há dois meses, começou a defender a idéia da ?redolarização? dos depósitos. Coincidentemente, a vacilação de Fayt surgiu na quinta-feira, dia em que a Câmara de Deputados iniciava um processo político contra o juiz, suspeito de mau desempenho de suas funções. O octogenário juiz. A Comissão de Julgamento Político da Câmara de Deputados analisa as estranhas atitudes tomadas pelo juiz Fayt em relação ao ?corralito? (semi-congelamento de depósitos bancários) e à ?pesificação?. Somente depois de uma série de determinações de Fayt é que descobriu-se que o juiz era parte interessada no caso, já que ele próprio era dono de um depósito a prazo fixo de US$ 200 mil. Pressionado pelo governo e pela opinião pública, Fayt admitiu ser o dono do prazo fixo e pediu ser colocado para fora do caso. No entanto, seus próprios colegas da Corte recusaram seu pedido, e assim, o juiz continuou dentro do caso de ?redolarização?. Orçamento O Senado aprovou nesta sexta-feira de madrugada o Orçamento Nacional de 2003. O Orçamento prevê um aumento de 3% do PIB (em 2002 o PIB teria uma queda de 11%) e um índice de inflação de 22% (em 2002 o índice seria levemente superior a 40%). Além disso, o déficit fiscal seria de 520 milhões de pesos. O total de gastos do Orçamento será de 62,59 bilhões (US$ 18,24 bilhões). Deste total, 14,93 bilhões de pesos serão destinados ao pagamento da dívida pública. O Orçamento prevê um ajuste do gasto primário de 1 bilhão de pesos. O Orçamento do ano que vem também elimina o corte de 13% aplicado sobre os salários de funcionários públicos e aposentadorias implantado a meados do ano passado. Para pagar a dívida retroativa referente a estes 13%, o Congresso Nacional autoriza o governo, no Orçamento, a emitir títulos pelo valor de 3,4 bilhões de pesos. Leia o especial