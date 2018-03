Desemprego na Austrália surpreende e cai para 5,7%

O dado consolidou as expectativas de novas elevações da taxa de juros ainda neste ano e empurrou o dólar australiano para a maior cotação diante do dólar nos últimos 14 meses. Alguns analistas sugeriram que a taxa de desemprego da Austrália pode já ter atingido seu pico cíclico, num momento em que as demais nações industrializadas ainda enfrentam substanciais perdas de postos de trabalho.

O número de pessoas em empregos de tempo integral se expandiu em 35.400, para 7,59 milhões em setembro, enquanto o número de pessoas em empregos de meio período avançou 5.200, para 3,22 milhões. Na última terça-feira, o Reserve Bank of Australia (RBA, banco central australiano) tornou-se o primeiro banco central do G-20 a elevar os juros desde o surgimento da crise global. O RBA aumentou a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, para 3,25%. As informações são da Dow Jones.