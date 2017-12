Desemprego na França é o maior dos últimos três anos A taxa de desemprego na França subiu para 9,7% em setembro, maior nível em mais de três anos e meio, segundo dados do Ministério do Trabalho. O número de desempregados cresceu 37 mil no mês, para 2,639 milhões, segundo o padrão do Instituto Internacional do Trabalho. Em agosto, a taxa de desemprego estava em 9,6%, quando houve queda de 13 mil no número de desempregados em relação ao mês anterior. Economistas esperavam por alta de 13 mil no número de desempregados. As informações são da Dow Jones.