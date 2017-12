Desemprego na Grande São Paulo cai para 17,1% A taxa de desemprego total na Região Metropolitana de São Paulo, apurada pela Fundação Seade e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), caiu para 17,1% da População Economicamente Ativa (PEA) em agosto, depois de se manter estável em 17,5% desde abril. Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), em agosto de 2004, a taxa de desemprego aberto na região metropolitana era de 18,3%. O contingente de desempregados, em agosto, caiu para 1,721 milhão de pessoas, o que significa uma redução de 44 mil pessoas, resultado da criação de 23 mil postos de trabalho e da saída de 21 mil pessoas do mercado. O rendimento médio real das pessoas empregadas cresceu pelo segundo mês consecutivo. De acordo com o último dado disponível da pesquisa, em julho, a alta foi de 1,7%, com o rendimento passando a valer R$ 1.057.