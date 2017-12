Desemprego na Grande São Paulo cai para 17,6% O desemprego nos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) caiu em outubro para 17,6% da População Economicamente Ativa (PEA), ante a taxa de 17,9% em setembro, de acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), divulgada hoje pela Fundação Seade, em parceria com o Dieese. O levantamento indica que o número de desempregados da região é de 1,77 milhão de pessoas e que a queda do índice em outubro ocorre pelo sexto mês consecutivo. No mesmo período de 2003, o índice ficou em 20,4% da PEA. A pesquisa relata que o número de desempregados na RMSP caiu em 22 mil pessoas devido à criação de 65 mil postos de trabalho, enquanto 43 mil pessoas ingressaram no mercado de trabalho. "A elevação do nível ocupacional, em outubro, decorreu dos aumentos do número de ocupados no Comércio (18 mil), nos Serviços (18 mil) e no agregado Outros Setores - Construção Civil e Empregos Domésticos - (41 mil) e da redução na Indústria (12 mil)", diz a pesquisa. As âncoras da geração de empregos, ainda de acordo com a pesquisa, foram os setores de serviços e comércio, responsáveis pela criação de um total de 77 mil postos de trabalho, impulsionados pela chegada das festas de final de ano.