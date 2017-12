Desemprego na Grande SP atingirá nível recorde em 2003 A gerente de Análise de Pesquisas da Fundação Seade, Paula Montagner, confirmou que o desemprego médio em 2003 na Grande São Paulo deverá ser o mais alto da série histórica apurada pela Fundação Seade em parceria com o Dieese desde 1985. Segundo ela, até novembro o desemprego médio apurado pelas duas instituições está em 20,1% da População Economicamente Ativa (PEA). Em seu pior momento, até novembro de 2002, o índice estava em 19% e, no mesmo período de 2000 e 2001, atingia 17,6%. A pior média de desemprego anual na Grande São Paulo apurada pelas duas instituições foi em 1999, quando 19,3% da PEA estava desempregada. "Não há perspectiva clara para diminuição. Se dezembro for estupendo, mesmo assim não chegaremos a um índice de desemprego de 19% e, por isso, 2003 deverá ser o pior da série histórica", projetou. Paula lembrou ainda que o índice de desemprego de novembro último, de 19,9% da PEA, é também o pior para o mês desde 1985 e, estimou, que em dezembro, caso se confirme o desempenho de outros anos, o desemprego na Grande São Paulo cairá. "Esperamos uma queda substantiva para dezembro puxada novamente pela queda do desemprego aberto", estimou.