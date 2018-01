Desemprego na Grande SP cai para 16,4% em novembro O desemprego na Grande São Paulo ficou em 16,4% da População Economicamente Ativa (PEA) em novembro, apresentando queda, após permanecer estável em 16,9% nos meses de setembro e outubro. Em novembro do ano passado, o índice era de 17,4%. Os dados foram divulgados pela Fundação Seade e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e identificam a menor taxa de desemprego na região para o mês de novembro desde 2001. De acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), o contingente de desempregados foi reduzido em 43 mil pessoas, resultado da geração de 86 mil postos de trabalho na região e o ingresso de 43 mil pessoas no mercado de trabalho. O universo de desempregados da região foi estimado em 1,64 milhão de pessoas. Os pesquisadores das instituições destacam que, pela primeira vez em seis meses, novembro teve ampliação no nível de ocupação, da ordem de 1%, com a geração de 31 mil postos no Comércio, 29 mil em Serviços e 25 mil na Indústria, o melhor desempenho de ocupação neste mês desde 2000. Por outro lado, a pesquisa identifica que, em outubro, os rendimentos médios reais dos ocupados e assalariados diminuiu em 1,5%, passando a equivaler a R$ 1.062 e R$ 1.138, respectivamente.