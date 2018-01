Desemprego na grande SP cai para 18,5% em julho O índice de desemprego na Grande São Paulo caiu de 19,1%, em junho, para 18,5%, em julho, do total da População Economicamente Ativa (PEA), segundo levantamento divulgado hoje pela Fundação Seade, em parceria com o Dieese. Em julho do ano passado, o índice estava em 19,7%. Os atuais 18,5% representam a menor taxa apurada pelas instituições durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. A pesquisa estima que o contingente de desempregados nos 39 municípios que compõem a região gira em torno de 1,84 milhão de pessoas. O levantamento identificou uma redução do número de desempregados da ordem de 66 mil pessoas, resultante do saldo de 32 mil empregos criados e a saída de outras 34 mil pessoas do mercado de trabalho. O setor de Serviços criou 73 mil ocupações, enquanto a Indústria manteve relativa estabilidade e o Comércio eliminou 35 mil cargos. Em Outros Setores, concentrados em Construção Civil e Serviços Domésticos, 5 mil ocupações foram eliminadas. Renda Pelo segundo mês consecutivo, houve crescimento do rendimento médio real dos trabalhadores. Nos salários recebidos em junho, a pesquisa identificou crescimento de 0,6%, elevando o patamar para R$ 1.056. O rendimento médio dos ocupados cresceu 1,4% e passou para R$ 999.