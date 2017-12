Desemprego na Grande SP cai para 19,9% em novembro O índice de desemprego na Grande São Paulo ficou em 19,9% da População Economicamente Ativa (PEA) no mês de novembro, com queda ante o índice de 20,4% registrado em outubro, a segunda baixa consecutiva nos dados de desemprego apurados na região. O número ainda é maior, no entanto, na comparação com a taxa de 19% da PEA verificados em novembro do ano passado. Os dados da pesquisa foram divulgados hoje pela Fundação Seade, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Eles indicam ainda que o contingente de desempregados na Grande São Paulo é de 1,96 milhão de pessoas. De acordo com as instituições, o movimento de redução do desemprego é "típico do período e deveu-se principalmente à queda da taxa de desemprego aberto" (pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos 30 dias anteriores à pesquisa e não exerceram nenhum trabalho nos sete últimos dias). A taxa de desemprego aberto recuou de 13,2% para 12,6% na comparação novembro ante outubro. Em novembro, o nível de ocupação permaneceu "relativamente estável" com o saldo de 34 mil novos postos de trabalho criados, uma vez que a indústria gerou 71 mil novos empregos, enquanto o comércio reduziu em 10 mil os novos cargos no setor e o de serviços eliminou 14 mil ocupações, além de outros setores (sobretudo serviços domésticos e construção civil) que demitiram 3 mil pessoas no mês. A pesquisa da Fundação Seade/Dieese aponta ainda que, após o decréscimo verificado em setembro, o rendimento médio do pessoal ocupado na Grande SP aumentou 2,6% em outubro, passando a equivaler a R$ 943. Entre os assalariados, este crescimento da renda foi de 1,6% no período, tornando-se equivalente a R$ 1 mil. "Apesar do comportamento positivo, esses dois valores correspondem aos menores para o mês de outubro desde 1985", alerta a pesquisa. Movimento é semelhante ao mostrado pelo IBGE Embora os números sejam muito díspares (19,9% em novembro segundo o convênio Seade-Dieese, 12,2% no mesmo mês segundo o IBGE), por causa das diferentes metodologias usadas, o movimento indicado nas duas pesquisas é bem semelhante. Assim como mostram os números do Seade-Dieese referentes à Grande São Paulo, o desemprego nas regiões metropolitanas do Brasil teve uma ligeira queda em novembro na comparação com outubro, segundo divulgou ontem o IBGE. Veja os números do IBGE.