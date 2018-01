Desemprego na trajetória de queda A economia da Grande São Paulo criou 85 mil empregos no mês passado. Foi o melhor resultado para um mês de abril desde 1990, e só comparável aos melhores anos do Plano Real. O recorde de 20,3% de desocupação, atingido exatamente há um ano, parece ter ficado para trás. Os dados foram divulgados ontem pelo convênio Dieese-Seade. Apesar do pequeno aumento do desemprego, que passou de 18,4% da população economicamente ativa em março para 18,6% em abril, essa elevação, foi a menor da história recente. Em todos os anos 90, abril registrou variações do índice de desemprego superiores a 2%, chegando a picos de 6% e ao absurdo de 14,1% de aumento no início da década. Para o diretor técnico do Dieese, Sérgio Mendonça, o índice de desemprego pode começar a cair este mês, e, com mais certeza, a partir de junho. Isso se não houver nenhuma crise externa importante que altere a política econômica e aumente a taxa de juros. Segundo ele, sem fortes turbulências externas, em junho o índice de desemprego deve começar a cair e manter a tendência nos meses seguintes. Sem milagres Sérgio Mendonça não espera grande queda até o final do ano, até porque com crescimento da economia entre 3% e 4%, como prevêem economistas e o próprio governo, não haverá milagres no mercado de trabalho. O estoque de desempregados na região continua elevado e foi estimado em 1,688 milhão no mês passado. Mas também aí há um avanço: são 100 mil a menos do que em abril de 1999. As pequenas melhoras no mundo do trabalho ocorrem num ambiente particularmente adverso. Por exemplo, todos os meses aumenta o número de pessoas procurando emprego. Em abril, 126 mil indivíduos se incorporaram à PEA (População Economicamente Ativa), tornando a abertura de 85 mil vagas insuficiente para que o desemprego tivesse queda. Uma explicação para o aumento do número de pessoas procurando emprego são justamente as notícias sobre a melhora do mercado. Outra explicação é a queda da renda, que faz com que mais pessoas procurem trabalho para completar o orçamento familiar . Renda: sem boas perspectivas Em março, o rendimento médio real dos ocupados caiu 1,2%. Em 12 meses, a queda chega a 8,9%. Ao contrário do nível de emprego, que já está em recuperação, o de renda, por enquanto, não tem boas perspectivas. Os pesquisadores notaram que muitos dos novos postos de trabalho são no setor de serviços, de baixa qualidade, sem registro ou autônomos. Assim, a remuneração é inferior aos salários das vagas antigas, o que joga a média de rendimento para baixo, mesmo com a melhora da economia.