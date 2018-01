Desemprego na União Européia sobe para 8,4% O desemprego nos quinze países que compõem a União Européia cresceu para 8,4% em outubro, de 8,3% em setembro, de acordo com dados da Agência de Estatísticas da União Européia (Eurostat). O crescimento do desemprego confirma as expectativas dos economistas de que o mercado de trabalho está deteriorando-se com o enfraquecimento das economias da zona do euro. "Eu acredito que o desemprego continuará crescendo nos próximos três meses", afirmou a economista para assuntos de Europa do Banque Bruxeller Lambert, Liesbeth Van de Craen. "As empresas seguem afirmando que pretendem demitir mais pessoas, ao invés de fazer contratações". A despeito das projeções fracas, Craen e outros economistas prevêem que a redução dos postos de trabalho deve seguir moderada e o desemprego na zona do euro deverá se estabilizar ao redor de 9%. O crescimento da oferta de postos temporários e para trabalho de meio-período no setor de serviços deve contrabalançar a redução da oferta de postos para período integral no setor manufatureiro. A taxa de desemprego seguiu no nível mais elevado entre as doze economias da zona do euro. Em outubro, a taxa subiu para 11 7%, de 11,6% em setembro. A taxa de desemprego de 2,6% de Luxemburgo, apesar de ter subido em relação aos 2,5% de setembro, seguiu sendo a mais baixa da região.