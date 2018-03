Desemprego na zona do euro é o maior desde 1999

A Eurostat informou que 165 mil pessoas se juntaram às filas de desempregados na zona do euro, aumentando o número total de desempregados para 15,2 milhões, mais do que toda a população da Áustria e da Irlanda combinadas. Cerca de 3,2 milhões de pessoas perderam o emprego no ano até agosto.

As perdas têm sido particularmente mais severas entre as pessoas com menos de 25 anos. Segundo a Eurostat, a taxa de desemprego entre os jovens saltou para 19,7% em agosto, de 15,6% um ano antes. As informações são da Dow Jones.