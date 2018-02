Desemprego na zona do euro fica em 7,2% em novembro A taxa de desemprego da zona do euro (15 países europeus que compartilham a moeda) ficou em 7,2% em novembro, estável ante outubro, de acordo com a agência de estatísticas da União Européia (Eurostat). Analistas consultados pela Dow Jones esperavam, em média, taxa de 7,1%. Apesar de ter se mantido estável em relação ao mês anterior, a taxa de desemprego da União Européia vem caindo constantemente desde o pico de 9%, atingido em 2004. A taxa de desemprego em novembro também ficou bem abaixo dos 7,9% registrados em novembro de 2006. As informações são da Dow Jones.