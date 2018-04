Desemprego na zona do euro sobe a 9,4% em junho A taxa de desemprego na zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) subiu em junho para 9,4%, o maior nível desde junho de 1999, de taxa revisada de 9,3% em maio, informou a agência de estatísticas Eurostat. Economistas esperavam que a taxa subisse para 9,7%. O dado original de maio era de 9,5%. A Eurostat disse que a revisão no dado de maio se deveu à inclusão de dados recentes no processo de cálculo e atualizações na série sazonal.