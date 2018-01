Desemprego nas micros e pequenas empresas cresce 12,2% O ano de 2002 foi ruim para os donos e para os trabalhadores das micro e pequenas empresas paulistas. Dados divulgados hoje pelo Sebrae-SP mostram que o desemprego destas empresas na indústria, no comércio e nos serviços cresceu 12,2% entre janeiro de novembro de 2002 na comparação com igual período anterior. A faturamento caiu 14,4% e a avaliação do departamento de pesquisas da entidade é de que a queda foi provocada pelos altos juros e pela perda do poder de compra do trabalhador A Pesquisa de Conjuntura das Micro e Pequenas Empresas (Pecompe) mostra que os três setores analisados tiveram quedas expressivas de faturamento no ano passado: indústria, -16,4%; comércio, -10%; e serviços , -17,3%. O faturamento caiu tanto na Região Metropolitana de São Paulo (-16,8%) quanto no interior (-11,7%). O alento para os empresários do setor é que a queda de 4,7% em novembro na relação com outubro (-3% na indústria, -6% no comércio e ?2,9% nos serviços) foi menor que as demais do ano, o que pode mostrar, segundo o diretor de pesquisas do Sebrae-SP, Pedro Gonçalves, que a recuperação pode ter começado. "Ainda que devagar", diz. Pesquisa do Sebrae-SP com cerca de 430 empresários mostra que 49% deles acreditam que o faturamento do setor voltará a crescer em 2003, enquanto outros 95% acham que os salários se manterão no mesmo patamar e 91% avaliam que os custos das micro e pequenas empresas aumentarão ao longo do ano.