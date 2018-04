Desemprego no ABC cresce 0,5% em julho, diz Seade/Dieese O desemprego total na região do ABC permaneceu quase estável em julho ante junho, tendo passado de 18,7% para 18,8% no período, o que significa um contingente de 233 mil desempregados, de acordo com as informações divulgadas pela Fundação Seade, pelo Dieese e Consórcio Intermunicipal das Bacias do Tamanduateí e Billings. O índice teve crescimento quase nulo (0,5%) devido a dois movimentos opostos. O nível de ocupação caiu 1,2% em julho, com o fechamento de 12 mil postos; e a taxa de participação (pessoas com 10 ou mais anos incorporadas ao mercado de trabalho) caiu de 61,9% para 61,2% no período, o que significa a saída de 13 mil pessoas da força de trabalho. Sendo assim, o contingente de desempregados aumentou em 1 mil pessoas. A taxa de desemprego aberto (quem procurou trabalho nos últimos 30 dias e não exerceu atividade nos últimos sete dias) na região do ABC também ficou praticamente estável, tendo passado de 12,2% do total em junho para 12,3% em julho, segundo a pesquisa. Os trabalhadores em desemprego aberto são 152 mil. Em desemprego oculto (6,5% do total), estão 81 mil pessoas. Comércio O comércio das cidades do ABC paulista fechou 19 mil vagas em julho, o que representa uma queda de 11,9% ante junho; o setor de serviços, outros 16 mil postos de trabalho (-3,3%). Assim, mesmo com a indústria tendo aberto 17 mil vagas (6,1%) e outros setores (como empregados domésticos e construção civil) mais 6 mil (6,5%), o nível de ocupação da região caiu 1,2% em julho ante junho. Do total de 1,008 milhão de ocupados na região, 473 mil estão no setor de serviços, 295 mil na indústria, 141 mil no comércio e 99 mil em outros setores. Em relação a julho do ano passado, houve uma queda de 0,5% nas ocupações, o equivalente a 5 mil postos de trabalho a menos. Ante julho do ano passado, o comércio tem hoje 9 mil trabalhadores a menos, a indústria tem 2 mil e o agregado outros setores, 1 mil. O setor de serviços, por outro lado, criou 7 mil vagas no mesmo período. Nesse mesmo período, segundo a pesquisa, houve decréscimo de 2,5% do emprego assalariado e aumento de 2% no autônomo.