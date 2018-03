Desemprego no Japão cai para 5,3% em setembro

O vice-primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, disse que a economia em geral mantém tendência de recuperação, mas demonstrou preocupação com as pressões deflacionárias. O núcleo do CPI caiu pelo sétimo mês consecutivo em setembro, uma vez que as commodities ficaram mais baratas do que há um ano e os consumidores continuaram a conter seus gastos em meio à persistente incerteza econômica.

O núcleo do CPI exclui os preços voláteis dos alimentos frescos. O núcleo do CPI para a área metropolitana de Tóquio - considerado um indicador da tendência dos preços no país - teve queda de 2,2% em outubro, em base anual, levemente acima das estimativas dos analistas, de um declínio de 2,1%. As informações são da Dow Jones.