Desemprego no Japão é o mais alto em 6 anos com 5,4% O índice de desemprego no Japão alcançou em junho seu pior nível em seis anos, ao ficar em 5,4%, dando menos esperanças de que a economia iniciava uma recuperação, informou ontem o governo japonês. A taxa de desemprego em junho se aproxima perigosamente do índice mais alto da história do pós-guerra no Japão, 5,5%. O número de pessoas desocupadas aumentou 830 mil em relação ao ano anterior, uma cifra recorde, para 3,48 milhões de desempregados. É o oitavo mês seguido de alta. O Ministério do Interior anunciou que, dos desempregados, 1,21 milhão são pessoas que foram demitidas, quase um terço do total. Além disso, a proporção da oferta de trabalho por trabalhador que procura emprego caiu para 0,43 (43 empregos para cada 100 pessoas) em junho, o pior índice desde que essa conta começou a ser feita, em 1963, informou o ministério. Segundo o governo, o número de ofertas de trabalho em junho caiu 0,5% em relação ao mês anterior, enquanto o de pessoas que procuram emprego aumentou 1,7%. A deterioração no mercado de trabalho, uma das principais preocupações das famílias japonesas, contrasta com uma lenta melhora na produção das fábricas. Ainda ontem, com dados preliminares, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria informou que a produção industrial do país subiu 8,3% no segundo trimestre, a maior alta desde o segundo trimestre de 1953. Em junho, a produção subiu 2,4% em comparação com maio, marcando o quarto mês consecutivo de alta.