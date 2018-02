Desemprego no Japão recua para 5,1% em outubro A taxa de desemprego do Japão caiu para 5,1% em outubro, de 5,3% em setembro, informou o governo japonês hoje. Mas os economistas desconsideraram o sinal otimista, alertando que o apetite dos consumidores pode desaparecer, uma vez que o estímulo do governo começa a diminuir e as empresas diminuem os bônus para reduzir custos.